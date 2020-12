Hingerichtet im Kampf gegen die Mullahs

Zam ließ sich in seiner selbst gesetzten Aufgabe jedoch nicht beirren, schrieb weiter gegen den Gottesstaat an – bis er sich unter bisher ungeklärten Umständen 2019 in den Irak locken ließ. Es bleibt die Frage offen, warum ein Regimekritiker in ein Land reist, das unter starkem Einfluss des Regimes steht, welches er bekämpfen möchte. Angeblich soll ihm ein Treffen mit einem einflussreichen Ayatollah versprochen worden sein.

Fakt ist, im Oktober vergangenen Jahres fassten ihn Soldaten der Revolutionsgarden und brachten ihn nach Teheran.

Dass Zams Hinrichtung ein Signal der Hardliner gegen eine mögliche Entspannungspolitik unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist, bezweifelt der renommierte Iran-Experte Walter Posch: „Es mag sein, dass das einige so interpretieren und für ihre Agenden auslegen. In erster Linie war das Urteil ein Signal an die eigene Bevölkerung: Auch Kleriker in der Familie schützen nicht, wenn ihr euch gegen die Regierung richtet“, sagt der Iranist vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktforschung zum KURIER.

Vor allem gilt der Chef der iranischen Justiz, Ebrahim Raisi, als unbestechlicher Verfechter des iranischen Rechts. Außenpolitische Interpretationen des Urteils obliegen anderen – ob nun Europa, das die Tat verdammt und sich „entsetzt“ zeigt, oder der iranischen Führung, die sich eines Dissidenten entledigt hat. Und Exekutionen sind in der Islamischen Republik wahrlich nichts Neues. Allein vergangenes Jahr wurden 223 Menschen im Iran hingerichtet.