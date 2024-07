Von Kamala Harris gesucht: Weißer Mann, der mit Arbeitern kann

Spätestens am 7. August soll die Spitzen-Personalie bekanntgeben werden. Wen Kamala Harris als Vize-Präsidentschaftskandidaten nominiert, kann in den umkämpften „Swing States” über Sieg oder Niederlage gegen Donald Trump entscheiden. Gesucht wird: ein weißer Mann, der gut mit Arbeitern und konservativen Mittelschichts-Angehörigen kann und Harris so zusätzliche Wähler-Reservoire erschließt. In der engeren Auswahl sind:

Mark Kelly: Mit der wohl ungewöhnlichsten Karriere aller potenziellen Kandidaten kann Mark Kelly aufwarten. Der 60-jährige Glatzkopf hat sich das politische Treiben auf Erden lange aus der Vogelperspektive angeschaut. Er war an Bord der Discovery-Raumfähre, mit der die USA die Erkundung des Weltalls nach dem verheerenden Verlust der „Columbia” wieder in Gang setzen. 2011 startete Kelly mit der „Endeavour” ins All.

In die Politik ging Kelly im Nachgang einer nationalen Tragödie. Gabrielle Giffords, seine Ehefrau, war damals Abgeordnete für Arizona im Repräsentantenhaus, als sie bei einem Attentat schwer verletzt wurde. Seither setzte sich der an die politische Mitte anschlussfähige Senator im „Battleground State” Arizona gegen die Waffenlobby NRA und beratungsresistente Republikaner zur Wehr. Kelly hat sich in Washington einen Namen als seriöser, sattelfester Verhandler und Kompromisssucher gemacht, der über die Parteigrenzen hinweg anerkannt ist.