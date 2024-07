Elon Musk verbreitet Deepfake-Video von Kamala Harris auf X

Am Freitagabend postete Musk auf X das besagte Video von Harris , dazu schrieb er: "Das ist erstaunlich", mitsamt Lach-Emoji. Besonders pikant: Das Video kommt einem offiziellen Wahlkampfspot der Demokraten sehr nahe, im Hintergrund zu hören ist außerdem eine Stimme, die wie die 59-Jährige klingt: "Ich bin eure demokratische Kandidatin, Kamala Harris, weil Joe Biden in der Debatte endlich seine Senilität aufgezeigt hat. Danke, Joe"

Harris' Stimme wurde offenbar mit künstlicher Intelligenz (KI) generiert, dazu wurden diverse Aufnahmen aus anderen Spots von ihr zusammengeschnitten. Weiters meint die vermeintliche Harris-Stimme süffisant, sie wurde aufgrund ihrer "Diversity" als Kandidatin ausgewählt: "Ich bin sowohl eine Frau als auch eine Person of Color. Wenn ihr also etwas kritisiert, das ich sage, seid ihr sowohl sexistisch als auch rassistisch."

Elon Musk verstößt dabei gegen die eigenen Richtlinien auf X

Als Chef der Plattform X hat Musk mit diesem Video gegen die eigenen Richtlinien verstoßen, die seit dem April 2023 gelten. Demnach ist es auf X untersagt, "künstliche, manipulierte oder aus dem Zusammenhang gerissenen Medien" zu teilen.

Ausnahme aber: Wenn es sich bei einem Inhalt um Satire handelt. Als solche müsste das Video dann aber auch klar gekennzeichnet sein, was Musk in diesem Fall jedoch außer Acht gelassen hat. Ursprünglich geteilt wurde das Deepfake-Video von dem X-Nutzer @MrReaganUSA – in dessen Beitrag der Hinweis auf "Parodie" sehr wohl hinzugefügt war.