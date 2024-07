"Los geht´s": Harris bereit für TV-Duell, doch Trump will noch nicht

Am Sonntag hatte Amtsinhaber Joe Biden nach wochenlanger heftiger Debatte über seine geistige Fitness in schriftlichen Erklärungen seinen Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur erklärt.

Harris warf den Republikanern um Trump unterdessen vor, grundlegende Freiheiten der US-Bürger infrage zu stellen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor der US-Lehrergewerkschaft sagte Harris am Donnerstag: "Während Sie den Schülern beibringen, was Demokratie und eine repräsentative Regierung sind, greifen Extremisten die kostbare Freiheit an, wählen zu dürfen. Während Sie versuchen, sichere und einladende Orte zu schaffen, an denen unsere Kinder lernen können, greifen Extremisten unsere Freiheit an, vor Waffengewalt sicher zu leben."

Mit Blick auf die Ablehnung schärferer Waffengesetze durch die US-Republikaner fügte Harris an: "Sie sind so dreist, Lehrern zu sagen, sie sollen sich im Klassenzimmer eine Waffe umschnallen - und lehnen es gleichzeitig ab, vernünftige Waffengesetze zu verabschieden."

Harris sagte, die Rolle von Lehrern sei von "entscheidender Bedeutung" und bezeichnete diese als "Visionäre". Die Lehrergewerkschaft hatte als erste eine Wahlempfehlung für Harris ausgesprochen.