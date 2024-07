"Kamala Harris ist eine Göre" - und punktet damit bei der Generation Z

Nicht perfekt

"Brat girls" sind der Musikerin zufolge überhaupt nicht perfekt. Sie würden rauchen, feiern, manchmal blöde Dinge sagen. Auch Nervenzusammenbrüche hätten sie hin und wieder. Aber immerhin seien sie authentisch, ehrlich und sie selbst.

Damit sind die "Gören" das genaue Gegenteil der "Clean Girls", ein schon etwas älterer Social-Media-Trend. Die verzichten nämlich auf Drogen jeglicher Art, ernähren sich sehr gesund und sehen auf ihren Fotos immer top aus. Ihre Freizeit verbringen sie in der Regel nicht im Club, sondern in einem schicken Pilates- oder Yogastudio. Vielleicht findet das "brat girl"-Image also gerade unter jenen jungen Frauen Anklang, die sich nie mit dem scheinbar perfekten Lifestyle der "Clean Girls" anfreunden konnten.

"Gören-Sommer"

Für die Generation Z ist diesen Sommer jedenfalls "brat girl summer". Und den feiern nicht nur zahlreiche Internet-Stars mit, sondern eben auch Kamala Harris. So postete ihr Wahlkampfteam unter dem Account "kamalahq" - Kamala Headquarter - ein Willkommens-Posting in der "brat"-Farbe giftgrün: