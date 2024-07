Elon Musks Pro-Trump-Propaganda: Vielleicht kann man eine Wahl doch kaufen

X ist der "digitale Wilde Westen" der sozialen Medien

X kann man sich heute als eine Art digitalen Wilden Westen vorstellen. Ein unregulierter Ort, auf dem jede Form von Inhalt, Meinung und Falschinformation geteilt werden darf, von der politischen Satire bis zum Hardcore-Porno in voller Länge. Doch das war nicht immer so.

Einst war Twitter für seine vergleichsweise strenge Moderation bekannt, Falschmeldungen wurden meist rasch entfernt. Darunter auch jene Trumps, der stets behauptet hatte, die US-Wahl 2020 sei „gestohlen“ worden. Damit, so argumentierte Musk, habe Twitter in den Wahlkampf eingegriffen, was ihn letztlich dazu bewegt habe, die Firma einfach aufzukaufen.