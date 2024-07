Aufregung um J.D. Vance: "Verrückte Scheiße" von Trump und Hass auf die Polizei

Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance gerät in Erklärungsnot. Die New York Times hat am Wochenende von 90 Mails zwischen 2014 und 2017 berichtet, in denen der Republikaner den Ex-Präsidenten beleidigt und als "moralisch verwerfliche Person" und "schlechten Mann" bezeichnet hatte. Die Nachrichten gingen an Transfrau Sofia Nelson, eine ehemalige Kommilitonin der Yale Law School. Die beiden sind mittlerweile zerstritten.