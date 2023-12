Letzte Hamas-Hochburg im Norden könnte fallen

Immer mehr Hamas-Terroristen im Gazastreifen strecken die Waffen - für die israelischen Sicherheitskräfte ein deutliches Zeichen, dass der Kampfgeist der islamistischen Organisation bricht. Die radikale Palästinenserorganisation stehe „kurz vor der Auflösung“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Nach Angaben von Gallant stehen die letzten Hamas-Hochburgen im nördlichen Gazastreifen vor dem Fall. „Die Hamas steht am Rande der Auflösung - die IDF (Streitkräfte, Anm.) nimmt ihre letzten Hochburgen ein“, sagte Gallant am späten Montagabend mit Verweis auf die israelische Armee. „Wir üben großen Druck aus. Ich denke, dass sie sich ergeben und mit erhobenen Händen herauskommen, zeigt, dass ihr Kampfgeist gebrochen ist. Das beschleunigt unsere Erfolge, schließlich wollen wir schnell vorankommen“, sagte auch Generalstabschef Herzi Halevi am Montag bei einem Treffen mit dem Leiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, in der Hamas-Hochburg Chan Junis.

"Wir sichern unsere Geländegewinne im Norden und im Süden des Gazastreifens."

