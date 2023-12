Misshandelt, unter Drogen gesetzt: Kinder nach Gaza-Freilassung wie "Schatten"

Einer 13-Jährigen hätten die Hamas-Entführer gesagt, niemand suche nach ihr und sie sei allen egal. Sie müsse nun erst einmal das Vertrauen in ihre Eltern wiedergewinnen.

Das Ärzteteam habe sich gefragt, wie man dafür sorgen könne, "dass diese Erinnerung sie in 40 oder 50 Jahren zu besseren und stärkeren Menschen macht, und dass es keine Erinnerung sein wird, die ihr Leben zerstört".

Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober in Israel mehr als 1.200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln verschleppt. Insgesamt seien bisher 36 Kinder und Jugendliche freigekommen und behandelt worden, sagte Bron-Harlev. "Was diese Kinder durchgemacht haben, ist unvorstellbar." Man müsse ihnen nun dabei helfen, "sich von dieser Katastrophe zu erholen".