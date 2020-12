Haftstrafen für prominente Hongkonger Demokratieaktivisten

Nach der Verurteilung veröffentlichte Wong über seinen Anwalt eine Erklärung auf Twitter. „Es ist nicht das Ende des Kampfes“, sagte Wong demnach. Er werde die Schlacht gemeinsam mit vielen anderen Demonstranten weniger sichtbar aus dem Gefängnis fortsetzen.

Mit der nun verhängten Gefängnisstrafe hatte Wong, der bereits die vergangenen Tage in Untersuchungshaft verbringen musste, im Vorfeld gerechnet. Nach einem Brief, den der Aktivist am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen ließ, musste er nach seiner Einweisung in die Untersuchungshaft die Tage in einer Einzelzelle bei ständig eingeschaltetem Licht verbringen. Er habe seinen Mundschutz über die Augen ziehen müssen, um schlafen zu können.

Die Urteile sorgten in Europa für Empörungsbekundungen, auf die Hongkonger Aktivisten macht das mittlerweile keinen Eindruck mehr: „Anfangs dachten wir, Europa wird uns helfen, aber diese Hoffnung hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Sie können sich nicht durchsetzen“, sagt der Student Michael zum KURIER.