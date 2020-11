Hongkongs pro-demokratische Parlaments-Fraktion will zurücktreten

Nach dem Ausschluss von vier pro-demokratischen Abgeordneten aus dem Hongkonger Parlament will die gesamte pro-demokratische Fraktion zurücktreten. "Wir stehen an der Seite unserer ausgeschlossenen Kollegen", erklärte deren Sprecher Wu Chi-wai am Mittwoch.

Zuvor hatte die chinesische Regierung den Hongkonger Behörden grünes Licht für den Ausschluss von Parlamentariern gegeben, die als "Bedrohung der nationalen Sicherheit" gesehen werden.