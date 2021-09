"Hängt die Grünen!": Nach Hassplakaten folgt Gegenschlag von Grün

Laut Gerichtsbeschluss müssen die Plakate mit der umstrittenen Aufschrift "Hängt die Grünen!" 100 Meter Abstand zur Wahlwerbung der Grünen einhalten. Vertreterinnen und Vertreter der Grünen trafen sich daraufhin am Mittwochabend in Zwickau, um kurzfristig 200 neue Wahlplakate in der ganzen Stadt zu verteilen. So soll es dem "III. Weg" unmöglich gemacht werden, den vom Gericht beschlossenen 100-Meter-Abstand zu den Plakaten einzuhalten.

"Dieses Plakat hält die umliegenden 100 Meter nazifrei", steht auf den Plakaten der Grünen. Das Motto der Aktion: "Demokrat*innen nicht hängen lassen".