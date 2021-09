"Hängt die Grünen!": Gericht erlaubt Rechtsextremen Hassplakate

"Hängt die Grünen!", steht in großen, weißen Buchstaben auf knallgrünem Hintergrund. Darunter, etwas kleiner: "Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt." Und in der linken Ecke "Wählt Deutsch!"

Wie aus dem Nichts sind die Plakate in den vergangenen Wochen in mehreren Orten im ostdeutschen Bundesland Sachsen aufgetaucht – und sorgen für Empörung. Die Kritik lautet: Der Titel könne als Mordaufruf, als öffentliche Aufforderung zu Straftaten und der Volksverhetzung verstanden werden.