Deutschland wählt: Kann Laschet noch das Ruder umreißen?

Im politischen Berlin fragen sich viele daher vorsorglich: Was wird aus Laschet? Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, und es nicht für das Kanzleramt reichen, ist fraglich, ob er weitermachen kann. Dazu geistern mehrere Szenarien umher. Etwa, dass Laschet als Zweitplatzierter alles dransetzen wird, um doch eine Jamaika-Koalition mit Grüne und FDP zusammenzubasteln. Andernfalls könnte er zwecks Machterhalt als Juniorpartner regieren – an der Seite von SPD und FDP. Diese Aussicht dürfte für die Abgeordneten nicht gerade prickelnd, aber ihnen lieber sein, als auf der Oppositionsbank zu landen.

Sollten sich Grüne und SPD näher stehen – diesen Eindruck hatte man beim Triell bei mehreren Themen – und sie einen anderen Dritten finden, wird es für die Union bitter. Ob die Abgeordneten dann Laschet, der die Wahl vergeigt hat, zum Oppositionsführer küren, ist ungewiss. Unter ihnen haben sich viele Söder gewünscht, da er ihre Jobs am ehesten sichere. Abgesehen davon stellt sich die Frage, ob Laschet in den Bundestag einziehen kann. Er hat auf eine Direktkandidatur in seinem Aachener Wahlkreis verzichtet und kann nur über die Landesliste rein.

"Kein Rückfahrticket"

Die Option als Ministerpräsident nach Nordrhein-Westfalen zurückzugehen, hat er sich selbst genommen ("Kein Rückfahrticket"). Sein Anspruch, CDU-Chef zu bleiben, könnte ihm streitig gemacht werden. Friedrich Merz, der gerade an seiner Seite wahlkämpft, ist ein dritter Anlauf zuzutrauen. Diesen Eindruck bekam man zuletzt beim CDU-Wirtschaftsrat, wo er eine Vorsitzenden-ähnliche Rede hielt.

Herfried Münkler, einer der renommiertesten Politikwissenschaftler des Landes und Kenner der Partei, schließt nicht aus, dass der CDU sehr schwierige Jahre bevorstehen. Ähnlich wie sie die SPD durchgemacht hat.

Die nächsten zwei Wochen will Laschet aber noch kämpfen. Zuletzt stellte er ein Zukunftsteam vor, das – bis auf Merz – mit unbekannten Personen besetzt ist. Welche Rolle sie einnehmen sollen, ist unklar. Und am Montag kam noch ein "Sofortprogramm" an, da er in den ersten 100 Tagen als Kanzler umsetzen will (u. a. Videoüberwachung an öffentlichen Orten, Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen) – was aber, wenn all das am Ende nicht mehr zündet? In der Union, da sind sich viele sicher, könnte es dann richtig krachen.