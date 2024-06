Habeck auf heikler Mission in China: Kann er den Handelskrieg abwenden?

Die Augen der europäischen Polit-Elite sind an diesem Wochenende auf Robert Habeck gerichtet. Der grüne deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler ist am Freitag der erste EU-Politiker, der nach der möglicherweise folgenreichen Ankündigung der EU-Kommission, Importzölle auf chinesische Elektroautos zu verhängen, ins Reich der Mitte reist.

Er muss gewissermaßen vorfühlen, ob die Chinesen es wirklich auf einen Handelskrieg anlegen wollen oder zu Gesprächen bereit sind. Offiziell sind die Importzölle nämlich noch nicht in Stein gemeißelt. Sie werden nur dann am 4. Juli in Kraft treten, wenn man sich mit Chinas Regierung nicht „anderweitig einigen“ kann, heißt es in der EU-Erklärung.