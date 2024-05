China sanktioniert US-Waffenkonzerne: Warum das eine Warnung an Europa ist

Eine Woche später ist es nun so weit, das Außenministerium in Peking gab am Mittwoch Sanktionen gegen ein Dutzend US-Rüstungsunternehmen und deren Manager bekannt, darunter Lockheed Martin, Raytheon und General Dynamics. Das sei eine "Gegenmaßnahme" auf die "Einschüchterung und wirtschaftliche Nötigung" durch die USA in Form von "wahllosen und ungesetzlichen Sanktionen gegen eine Reihe chinesischer Einheiten".

Die betroffenen Unternehmen hätten außerdem Waffen nach Taiwan exportiert - jene de-facto unabhängige Insel, die Chinas Regierung als Teil ihres Territoriums beansprucht. Die Exporte nach Taiwan seien deshalb eine "Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas" und würden "die Souveränität und territoriale Integrität" des Landes verletzen, deshalb erlaube man sich mit Blick auf die US-Sanktionen gegenüber Russland infolge des Ukraine-Krieges dasselbe Vorgehen.

Signal an Europa

Der neueste Schlag im chinesisch-US-amerikanischen Handelskrieg war erwartbar, ist aber in erster Linie symbolisch; genau wie die US-Sanktionen auf chinesische E-Autos. Die zwölf betroffenen US-Waffenkonzerne exportieren aktuell so gut wie keine Güter nach China, ebenso wenig wie chinesische Elektroautos im US-amerikanischen Markt momentan eine Rolle spielen.

Die chinesische Retourkutsche ist vielmehr als Signal zu verstehen - an die eigene Bevölkerung, die eine harte Linie gegenüber den Rivalen in Washington erwartet, aber auch an Europa. Denn die EU-Kommission untersucht gerade selbst, ob sich Zölle gegen chinesische E-Autos in Europa rechtfertigen lassen. Der Vorwurf: Chinas Regierung fördere heimische Firmen mit immensen Summen, damit die ihre Autos billiger anbieten können als die europäische Konkurrenz.