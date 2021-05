Grüner Höhenflug in Deutschland: Auf den Boom folgen Bewährungsproben

Der Erfolg muss 2021 nicht ausbleiben. Wenn die Menschen im Herbst wählen, steht keine populäre Amtsinhaberin auf dem Zettel, die seit Jahren wiedergewählt wird. Auch sonst ist die Ausgangslage eine andere.

Während sich der Schulz-Hype 2017 auf ein paar Wochen nach seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten konzentrierte, hat der grüne Rückenwind eine solide Basis. Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern 2018 wurden sie 2019 bei der bundesweiten EU-Wahl zweitstärkste Kraft. Das Kernthema Klimaschutz war keine Nische mehr. Zudem leisten Annalena Baerbock und Robert Habeck seit Jahren gezielt Vorarbeit in Richtung Regieren, docken auch in der Wirtschaft an. In einer Umfrage unter Führungskräften der Wirtschaftswoche bekam Baerbock mehr Zuspruch als Armin Laschet (CDU), der das industriestarke Nordrhein-Westfalen regiert.

Für Politologin Kerstin Völkl von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bleibt es spannend zu beobachten, ob sie die Kompetenz weiter ausbauen kann, denn Wirtschaft wird in Corona-Zeiten eines der zentralen Wahl-Themen sein. Auch in puncto Europapolitik hat sich die Grüne einen Namen gemacht. Strategisch ist ihr einiges gelungen, sagt Völkl: „Je stimmiger die Person und das Programm sind, je stärker sie eine Einheit bilden, desto besser verkauft es sich nach außen.“

Schulz hatte damit ein Problem. Die SPD konnte sich lange auf keinen Kandidaten einigen, holte ihn aus Brüssel. Plötzlich war er Chef einer 400.000-Mitgliederpartei, die sich vom Dauerregieren mit der Union entkernt fühlte. Die Erwartungen waren hoch und die Zeit, eine auf ihn maßgeschneiderte Kampagne zu entwerfen, knapp. Er sprach viel von „Gerechtigkeit“, aber wenig von Konkretem. Dazu kamen Landtagswahlen, wo die SPD verlor – „und der Schulz-Zug sein Tempo“, stand in den Kommentarspalten.