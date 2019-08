Großbritannien: "Johnson scheint seine Nerven zu verlieren"

"Verteidigt die Demokratie", steht auf den Schildern. "Demokratie, ruhe in Frieden" und " Boris, fahr zur Hölle". Die Wut auf den Premierminister, der sich am Mittwoch entschlossen hat, das Parlament zu beurlauben, ist groß. Hunderte Menschen sind zur Downing Street 10 gekommen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme wurde am Mittwoch binnen weniger Stunden von mehr als einer Million Menschen unterzeichnet.

Die Entscheidung gibt den Abgeordneten deutlich weniger Zeit, um einen drohenden harten Brexit unter Premier Boris Johnson zu verhindern. Auch viele Parlamentarier reagierten erzürnt.