Regierungspapier: Es drohen Versorgungsengpässe bei Brexit

Der britische Minister Michael Gove erklärte dagegen auf Twitter, "Yellowhammer" befasse sich mit dem schlimmsten anzunehmenden Fall. In den vergangenen drei Wochen seien "bedeutende Schritte" unternommen worden, um die Planung für einen Austritt zu beschleunigen. Die Regierung von Gibraltar nannte die Teile des Berichts, die das britische Territorium betreffen, falsch und veraltet. Man habe alle entsprechenden Fragen inzwischen geklärt. Energieminister Kwasi Kwarteng sagte dem Sender Sky News, es gebe gegenwärtig viel Angstmacherei zum Brexit.

"Unser Land steht am Rand einer Wirtschaftskrise, da wir auf einen Brexit ohne Abkommen zurasen", hieß es indes in einem Brief der Abgeordneten an Johnson. "Wir stehen vor einem nationalen Notstand und das Parlament muss jetzt zurückgerufen werden."