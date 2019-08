Johnson legt Parlament lahm und eröffnet Rechtskrieg um Brexit

Der Premier schickt das Unterhaus auf Urlaub – um den No-Deal-Brexit durchzudrücken, fürchten Abgeordnete. Und wollen mit allen Mitteln kämpfen. Dass er mit lauter Stimme auch einem Regierungschef Paroli bietet, hat John Bercow in den vergangenen Monaten oft bewiesen. Doch jetzt erklärt der Vorsitzende des britischen Parlaments Boris Johnson offen den Krieg. Anlass ist der jüngste Coup des britischen Premiers. Der wurde am Mittwoch bei Queen Elizabeth in ihrem Sommersitz im schottischen Balmoral vorstellig und beantragte eine Beurlaubung des Parlaments.

Ein Schritt, der in dieser Form seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesetzt worden war. Für Bercow ein „verfassungsrechtliches Verbrechen“ mit einer einzigen „gut getarnten“ Absicht: „Das Parlament zu hindern, den Brexit zu debattieren.“