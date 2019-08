Das ist die Frau, die Premier Boris Johnson verändert hat

Britische Medien wollen beobachten, dass die Haare ein bisserl weniger strubbelig sind, die Manieren etwas besser und auch das Sakko nicht mehr ganz so spannt – und „schuld“ daran soll sie sein, Carrie Symonds (31). Am Papier ist Premierminister Boris Johnson (55) noch verheiratet, die Scheidung von Marina Wheeler, mit der er vier Kinder hat, läuft aber – und seine Freundin Carrie ist jetzt sogar mit ihm in die Downing Street eingezogen.