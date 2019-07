Theresa May ist zurückgetreten - ebenso drei Tory-Minister

Theresa May ist am Mittwoch von ihrem Amt als Premierministerin zurückgetreten. Königin Elizabeth II. nahm das Gesuch Mays am Nachmittag im Buckingham-Palast in London entgegen. Zuvor hatte sich die 62-jährige, konservative Politikerin in einer kurzen Rede in der Downing Street von den Briten verabschiedet. Dabei dankte sie besonders ihrem Ehemann Philip, der ihr stets zur Seite gestanden sei.

Der Tag stand aber auch im Zeichen dreier Ministerrücktritte. So hat der britische Finanzminister Philip Hammond am Nachmittag seinen Rücktritt erklärt. Der konservative Politiker legte seine Entscheidung kurz vor der offiziellen Amtsübernahme des Brexit-Hardliners Boris Johnson als Premierminister in einem Brief an May dar.

Bereits vergangenem Freitag hatte Hammond erklärt, er könne Johnsons Ankündigung, Großbritannien notfalls auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, niemals unterstützen.

Neben Hammond sind auch Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart zurückgetreten. Alle drei EU-freundlichen Tory-Politiker hatten diesen Schritt bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, falls Johnson Premierminister werden sollte.