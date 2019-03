"Großbritannien geht uns auf die Nerven": EU erhöht den Druck

Damit steht Großbritannien am Rande einer Verfassungskrise.

EU-Wahl in UK? "Schwer verständlich"

Sehr deutlich wird etwa eine der maßgeblichen Stimmen in Sachen Brexit, Deutschlands Staatsminister für Europa. Michael Roth: Die Geduld der EU werde derzeit „auf eine sehr harte Probe gestellt“, Ohne konkrete Vorschläge könne der EU-Gipfel am Donnerstag eine Verschiebung des Brexit-Datums nicht diskutieren. „Die Zeit läuft aus“, warnte Roth. Die Stimmung unter den EU-Staaten sei „sehr schlecht." Der Geschäftsführer der Union im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, ergänzte: " Großbritannien strapaziert unsere Nerven...Bisher gab es immer nur Ablehnungen, nie einen konstruktiven Vorschlag. Es wäre schwer verständlich, wenn sich die Briten nun doch an der EU-Wahl beteiligen würden." Auch Schwedens Europaminister Dahlgren drängt London, endlich zu handeln: "Es gibt den Wunsch den Prozess zu Ende zu bringen. Wir haben in der EU mit einer ganzen Menge anderer Dinge zu tun. Lasst es uns anpacken."

London wie gelähmt

Von "Anpacken" aber ist in London selbst nichts zu bemerken. Dort steht man nach der Entscheidung des Parlamentssprechers unter Schockstarre. In der Downing Street nahm man die Absage lediglich zur Kenntnis, auch weil niemand in der Lage schien zu reagieren. Brexit-Minister Steve Barclay tat so, als ob nichts passiert wäre und warb weiterhin für Theresa Mays Brexit-Deal. Der sei die einzige Möglichkeit, biederte er sich erneut an die EU-Gegner in der eigenen konservativen Partei an, um den Brexit nicht quasi bis zum St.Nimmerleinstag zu verschieben.