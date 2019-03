Großbritannien steuert neun Monate Brexit-Verzögerung an

Mays Argument: Ihr Deal sei besser, als den Brexit auf die lange Bank zu schieben – und genau das drohe.Um den chaotischen EU-Austritt ohne Vertrag zum geplanten Termin, Ende März, zu verhindern, bleibe ihr gar nichts anderes übrig, als die EU um Aufschub zu bitten. Über den soll am Donnerstag dieser Woche beim EU-Gipfel entschieden werden. May, so viel steht fest, wird in jedem Fall einen Antrag stellen. Ein Veto eines EU-Staates –etwa Italien oder Polen – ist, anders als in der Vorwoche kolportiert, eher unwahrscheinlich.