Brexit: Verschiebung für Michel Barnier noch keine fixe Sache

Merkel will für geregelten Brexit kämpfen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk wollten sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Entwicklungen in London äußern. Tusk hatte am Montag in Berlin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Merkel sagte in Berlin, sie werde bis zur letzten Stunde für einen geregelten Brexit kämpfen. Ohne eine klare Position der Briten könne es aber keine EU-Entscheidung über die Verschiebung des Austritts geben.