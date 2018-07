Grenzkontrollen: Platter droht vor Seehofer-Besuch mit "Stau bis Nürnberg"

Dort wird sich auch Innenminister Horst Seehofer erklären, genauso wie heute in Wien, wo er Amtskollegen Kickl und Kanzler Kurz trifft. Vor wenigen Wochen war die Atmosphäre in Berlin noch entspannt. Da standen Seehofer und Kurz gut gelaunt Seite an Seite: Der Alte schwärmte von der Partnerschaft, der Junge lobte die Unterstützung, vor allem bei der Debatte um die Schließung der Balkanroute. Und bei der Gelegenheit verkündeten sie auch ihre nächste Mission: Eine Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik, die man in einer Allianz mit Italien vorantreiben wolle.

Die Kanzlerin wurde davon allerdings nicht informiert. Auch den bereits schwelenden Unionsstreit klammerten sie aus. Kurz wollte sich nicht einmischen, sagte er vor der Presse, auch nicht nach Nachfragen etwaiger Folgen für Österreich. Was viele Beobachter hier staunen ließ. Innenminister Kickl begrüßte Tage später in Brüssel die deutsche Debatte, dadurch sei eine neue Dynamik entstanden, meldete die APA. Mögliche Rückweisungen von Flüchtlingen nahm er gelassen: Man sei mit dem deutschen Innenministerium „bestens akkordiert“.

Vor einer Woche veränderte sich dann der Ton: Kurz warnte seinen Verbündeten Seehofer via Bild-Zeitung vor einem Alleingang. Am Dienstag kündigte er im Beisein von Vizekanzler und Innenminister an, keine Verträge zulasten Österreichs abzuschließen. Aber man wolle erst einmal abwarten, ob der deutsche Kompromiss auch Realität werde.

Bedenken hat vor allem die SPD. Sie stört sich besonders an den Transitzentren. Natascha Kohnen, SPD-Vize und Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Bayern, kritisiert via Süddeutschen Zeitung: „Geschlossene Lager werden von uns nicht akzeptiert, weder in Bayern noch sonst wo in Deutschland.“ Ob die SPD dem zustimmt, wird sich zeigen. Heute Abend wolle man mit der Union beraten.

Bis dato war über die Transitzentren wenig bekannt. Wie viele Menschen davon betroffen wären? Im laufenden Jahr wurden bis Mitte Juni 18.349 Asylsuchende in Deutschland aufgenommen, die bereits in der europäischen Fingerabdruckdatei erfasst waren. Laut Experten eine geringe Zahl, die auch die Dringlichkeit des Unionskompromisses in Frage stellt.

Kanzlerin Merkel erklärte sich dazu in der ARD. Sie ließ wissen, dass es in den Zentren eigene Bereiche für Frauen und Kinder geben soll. Der Aufenthalt in den Zentren sei „sehr beschränkt“. Nach dem Grundgesetz dürfe die Freiheit eines Menschen „nur maximal 48 Stunden“ eingeschränkt werden. Innerhalb dieser Zeit „muss dann die Überstellung in das andere Land erfolgt sein“. „Ansonsten ist diese Prozedur, dieses Verfahren über das Transitzentrum nicht möglich.“ Laut Berichten des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll Seehofer Liegenschaften der Bundespolizei etwa in Passau, Rosenheim oder am Münchener Flughafen im Visier haben. Die Zentren könnten „ohne jeden Zeitverzug“ in Betrieb genommen werden, sobald entsprechende Vereinbarungen zur Rückführung von Flüchtlingen mit europäischen Nachbarländern abgeschlossen seien, heißt es. Eine fixe Vereinbarung mit Österreich wird es morgen noch nicht geben, erklärte Seehofers Sprecherin. Diese sei aber Bedingung für ein Rückführungsabkommen zwischen Budapest und Berlin, kündigte Ungarns Premier Viktor Orbán an, der heute zur deutschen Kanzlerin nach Berlin kommt.