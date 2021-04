Seine Vision: Migrantenkinder, die in den USA aufgewachsen sind, sollen wieder ein Recht auf die Staatsbürgerschaft haben, Asylverfahren sollen beschleunigt, legale Immigration verstärkt werden. Amerika brauche qualifizierte Arbeitskräfte, Saison- und Gastarbeiter, schreibt Bush in einem Gastkommentar in der Washington Post.

Während der Vorstoß manchem liberalen Amerikaner Hoffnung gibt, kommt Kritik etwa von Hardlinern in der Republikanischen Partei und rechten Medien wie Breitbart, die Bush als „irrelevanten Heuchler“ darstellen.

Das Buch jedenfalls werde „die Kunstwelt nicht in Aufruhr versetzen“, schreibt der für seinen Humor bekannte Hobbymaler Bush. Doch er wolle etwas zeigen, das in der Debatte untergehe: Wie dankbar Menschen seien, die in den USA eine neue Heimat gefunden hätten.