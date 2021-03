Biden: "Migranten kommen, weil ich der nette Typ bin"

"Ich wurde gewählt, um Probleme zu lösen", sagte Joe Biden bei seinem Auftritt am Donnerstag in Washington. Es sollte die erste formelle Pressekonferenz des Präsidenten sein. 65 Tage nach Amtsantritt am 20. Jänner. Biden war dafür kritisiert worden, so lange gewartet zu haben.

Das größte Problem, das er zu lösen habe, sei Covid-19 und die damit zusammenhängende Wirtschaftskrise. Dennoch drehten sich viele Fragen um die Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko. Die Regierung von Joe Biden war dafür kritisiert worden, die Situation nicht zu verbessern. Außerdem stieg die Zahl der Ankünfte seit seinem Amtsantritt massiv.