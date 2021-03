Flüchtlingsstrom an der US-Grenze setzt Joe Biden unter Druck

Die Republikaner weiden sich bereits an der „Krise“, in die Joe Biden die USA gestürzt habe. Das Weiße Haus kontert: „Kinder, die vor Gewalt, Verfolgung und furchtbaren Situationen flüchten, sind keine Krise“, sagte Sprecherin Jen Psaki. Dennoch will die Biden-Administration illegale Migranten abhalten: Die Botschaft laute nicht „Kommt nicht jetzt“, sondern „kommt nicht auf diese Weise“, sagte die Koordinatorin des Weißen Hauses für die südliche Grenze, Roberta Jacobson.

Sie und ein weiterer Gesandter wurden jetzt nach Mexiko und Guatemala geschickt, um eine Eindämmung des Flüchtlingsstromes zu besprechen . Und 17.118 in Lateinamerika geschaltete Radiobotschaften auf Spanisch, Portugiesisch und in sechs indigenen Sprachen sowie 589 Digital-Jingles sollen das Ihre dazu beitragen, dass sich die Menschen nicht auf den Weg in die USA machen.