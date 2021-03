Wie Blinken die erkaltete Liebe Europas zur USA wieder wecken will

Ganz anders sieht es allerdings beim Drängen der USA aus, sich von China technologisch zu „entkoppeln“. Deutschland etwa, meint Lehne, sei in China massiv wirtschaftlich engagiert. „Die EU tut sich hier sehr schwer, gegenüber China einen gemeinsamen Kurs zu fahren.“

Dass US-Präsident Biden den russischen Präsidenten Putin jüngst einen „Mörder“ nannte, will man in Brüssel nicht überbewerten. „Aber es spiegelt das schlechte Klima wider, das jetzt zwischen USA und Russland herrscht. Es ist um einiges schlechter als in den vergangenen Jahren“, führt Lehne weiter aus. Auch dabei wollen nicht alle in der EU den USA folgen. Österreich zähle dabei durchaus zu jenen Staaten, so EU-Experte Lehne, „die gerne ein besseres Verhältnis zu Russland hätten“.

Ganz oben auf der Themenliste Blinkens wird auch die Corona-Krise stehen. Dabei wird er sich Klagen Brüssels anhören müssen, dass die USA keinen Export von Corona-Impfstoff nach Europa zulassen. 30 Millionen Dosen von Astra Zeneca lagern ungenutzt in Ohio. Lieferungen an den transatlantischen Freund Europa gibt es dennoch keine.