Zurück zur Weltpolitik: Der nächste US-Außenminister ist Profi und Europafreund

„Diese Entscheidung ist dumm, boshaft und ein strategischer Flop. Es schwächt die NATO, hilft Putin, und es beschädigt Deutschland, unseren wichtigsten Verbündeten in Europa.“ Der Satz, mit dem Tony Blinken im Sommer die Abzugspläne Donald Trumps für 12.000 US-Soldaten in Deutschland formulierte, gewinnt ab Dienstag enorm an Gewicht.

Bidens rechte und die linke Hand

Der 58-Jährige, der über fast 20 Jahre die rechte und die linke Hand des künftigen US-Präsidenten Joe Biden war und zum in Würde gealterten diplomatischen Edelholz in Washington gehört, soll Amerikas neuer Außenminister werden. Biden will das am Dienstag bekannt geben. Biden unterstreicht damit seine Ankündigung, die USA nach den Alleingänger-Jahren der Trump’schen „America First“-Periode wieder stärker in internationale Allianzen zu integrieren.