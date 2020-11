Donald Trumps Nahostpolitik wird zu Joe Bidens Räuberleiter

Und die Trump-Maßnahmen zwischen Jordan-Fluss und Mittelmeer in den letzten Jahren? Von der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, der Anerkennung der Annexion der Golan-Höhen bis hin zur neuen US-Politik, nicht alle Siedlungen als illegal einzuordnen – auf dem Boden der Tatsachen in Nahost änderte sich für Palästinenser wie Israel praktisch nichts.

So ist auch der jetzt geplante Besuch Pompeos in zwei Siedlungen ein „erstes Mal“ für die US-Außenpolitik, aber wieder nur ein Signal. Trump knüpfte an politische Schritte Bill Clintons und anderer Vorgänger an. Und auch Joe Biden wird Trumps Schritte nicht ausradieren. Er wird sie neu ausbalancieren. Trump werden die Finger wehtun – doch seine Politik wird zu Bidens Räuberleiter. Biden kann die Palästinenser wieder an den Verhandlungstisch holen, der aber neu gedeckt sein wird.

Norbert Jessen, Tel Aviv