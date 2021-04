Genugtuung in den USA nach Floyd-Urteil

Dagegen laufen Polizeigewerkschaften und Republikaner Sturm. Die Perspektive, nach Gebrauch der Dienstwaffe ins Gefängnis zu müssen, sagen sie, werde die Polizei hemmen, angesichts der Waffenschwemme auf Amerikas Straßen in Lebensgefahr bringen und für mehr Kriminalität sorgen. Im Senat in Washington ist für das Projekt, das Strafrechtler für zentral im Kampf gegen tödliche Polizeigewalt halten, keine gesetzgeberische Mehrheit in Sicht. Obwohl pro Jahr in den USA rund 1.000 Menschen durch Polizeihand sterben, darunter überproportional viele Afroamerikaner.

"Qualifizierte Immunität"

Die Hoffnungen ruhen nun auf „Zugpferden“ unter den 18.000 autonom handelnden Polizei-Direktionen im Land. So hat New York City gerade per Stadtratsbeschluss die „qualifizierte Immunität“ gekippt. Werden weitere Metropolen folgen? Im Kongress in Washington sind sich Vertreter beider Parteien insgeheim einig: Der Schuldspruch gegen Chauvin hat den Druck für Polizei-Reformen eher gesenkt, nicht, wie Präsident Biden hofft, erhöht.