Das Urteil im Floyd-Prozess ist eine echte Chance für die USA

Trump, der Spekulant aus New York, machte sich so zum Robin Hood jener, die ihre Gewehre zur Verteidigung und ihre toughe Polizei zum Schutz vor dem plündernden schwarzen Mob brauchen würden. Das Gegenüber entmenschlichen, die eigene Opferrolle betonen: eine bewährte Strategie des Populismus. Dass sie verfängt, liegt an den Ängsten, die nicht nur in den USA immer mehr durchs Leben begleiten.

Hat Biden die Kraft?

Diesen Ängsten die Idee entgegenzuhalten, dass der schwarze Mob aus niemand anderen als genauso armen Nachbarn besteht, die sich nicht aus Spaß an den Rand der Gesellschaft gesellt haben – das braucht nicht nur tiefe Überzeugung, sondern auch die Kraft, sie zu vermitteln.

Vielleicht hat sie gerade Joe Biden in seiner oft steif und unbeholfen wirkenden Art. Wenn nicht, muss der nächste Populist nicht lange nach Wahlkampfthemen suchen.