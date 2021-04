US-Popstar Mariah Carey hat schnell auf den Schuldspruch für den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd reagiert: „Halleluja!“, schrieb die Sängerin am Dienstag auf Twitter. „Ein Anfang...ein kleines Körnchen Hoffnung für unsere Zukunft.“ Kurz zuvor hatten die Geschworenen in Minneapolis im US-Staat Minnesota Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.

Dutzende Promis aus der Film- und Musikszene meldeten sich in ihren sozialen Medien zu Wort. Schauspielerin Elizabeth Banks dankte den Juroren. „Schuldig! Wie es sein sollte!“, schrieb Oscar-Preisträgerin Viola Davis auf Twitter. „Nun...Ruhe in Frieden George Floyd.“ Schauspieler Jamie Foxx sprach von einem „bittersüßen Moment“, denn Floyd komme dadurch nicht zurück. Dies sei ein kleiner Schritt, um den Afroamerikaner „und Tausende, wie dich, deren Leben sinnlos genommen wurde“ zu ehren, schrieb Foxx auf Instagram.