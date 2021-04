Hohe Nervosität vor Urteil im George Floyd-Prozess

In diesem Fall käme es, da sind sich Sicherheitsexperten und Politiker einig, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Protesten und Ausschreitungen in vielen amerikanischen Städten. Mit über 1.000 Nationalgardisten macht sich die Innenstadt von Minneapolis, in der viele Fensterfronten von Behörden und Geschäften mit Span-Platten gesichert sind, auf das Schlimmste gefasst.

In ihrer Zusammenfassung der 14-tägigen, hoch emotionalen Beweisaufnahme mit 45 Zeugen legten die Ankläger Steve Schleicher und Jerry Blackwell am Montag den zuvor von mehreren Medizinern und Polizisten in bemerkenswert deckungsgleicher Form bestätigten Kern-Vorwurf dar: George Floyd sei eindeutig an Sauerstoffmangel gestorben, allein verursacht durch neun Minuten und 26 Sekunden lange Fixierung des 46-jährigen Schwarzen durch Chauvins Knie. Auch dass Chauvin und drei andere Polizisten, denen erst im Sommer der Prozess gemacht wird, auf Hilferufe Floyds („Ich kann nicht atmen“) nicht reagierten, falle für die beteiligten Beamten negativ aus.