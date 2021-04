Floyd-Prozess stellt die US-Polizei vor eine Zerreißprobe

Es fing an mit Sergeant David Pleoger, Führungsbeamter Chauvins am Tag von Floyds Tod. Sein Tenor: Ein Beamter kann sein Knie nur solange einsetzen, um eine Person in Schach zu halten, bis sie in Handschellen liegt – das war auch der rote Faden, an dem sich alle nach ihm einvernommenen Zeugen orientierten. Lieutenant Richard Zimmermann, der Chef der Mordkommission, stellte unmissverständlich klar, dass es keinerlei Notwendigkeit dafür gegeben habe, Floyd über neun Minuten lang zu fixieren, indem man ihm das Knie ins Genick drückt.

Weder Solidarität noch Verständnis

Null Solidarität oder gar Verständnis für Chauvins auf Handy-Videos festgehaltenen Auftritt vor einem Supermarkt, in dem Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein aufgefallen war, zeigt der erste Polizist der Metropole im Bundesstaat Minnesota. Medaria Arradondo erklärte, Chauvin habe Floyd ohne Not auch dann noch malträtiert, als der nur 46 Jahre alt gewordene Schwarze in Handschellen auf dem Bauch lag und keinerlei Widerstand mehr leistete – eine Missachtung „unserer Ethik und Werte“.

Inspektorin Katie Blackwell, die Chauvin seit 20 Jahren kennt, betonte, dass die Polizei in Minneapolis Chauvins Knie-Einsatz weder lehrt noch befürwortet. Mehr noch: Arradondo deutete an, dass Chauvin sich auch unterlassene Hilfeleistung zu Schulden kommen ließ. Weil er Floyd, der mehrfach rief „Ich kann nicht atmen“, und dann bewusstlos wurde, Erste Hilfe verweigerte. Folge: Sanitäter sagten aus, dass Floyd beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot gewesen sei. Bradford Langenfeld, der behandelnde Arzt im Spital, in das Floyd gebracht wurde, gab zu Protokoll, Herzstillstand ausgelöst durch Sauerstoffmangel oder Ersticken sei die wahrscheinlichste Todesursache gewesen.