Die letzten Minuten im Leben von George Floyd

Das Gerichtsgebäude in der Stadt Minneapolis ist von Betonbarrieren und Stacheldraht umgeben. Die Nationalgarde des Bundesstaates Minnesota soll das Bauwerk schützen. In der umliegenden Gegend bleiben Geschäfte geschlossen, Schaufenster sind mit Brettern vernagelt. Die Vorkehrungen sollen gewaltsame Ausschreitungen verhindern.

Das Gerichtsgebäude befindet sich nur wenige Kilometer entfernt von der Kreuzung, auf der George Floyd am 25. Mai vergangenen Jahres ums Leben kam. Der 46-jährige war festgenommen worden, weil er im Verdacht stand, er habe in einem Lebensmittelgeschäft mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlen wollen. Er wurde mit Handschellen gefesselt und musste neben einem Polizeifahrzeug auf der Straße liegen. Fast neun Minuten kniete der Polizist Derek Chauvin auf seinem Hals. Das Geschehen wurde mit einer wackeligen Handy-Aufnahme festgehalten. Sie zeigt, wie Floyd darum flehte, ihn atmen lassen. Das Video sorgte weltweit für Empörung. In den USA kam es zu einer riesigen Welle von Protestkundgebungen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die "Black lives matter"-Bewegung gewann enorme Dynamik.