Gelobt, aber verstaubt: Warum europäische Bürgerinitiativen nicht mitreißen

Seit Jahr und Tag kämpfen sie mit Feuereifer für Ihre Sache – die Aktivisten der Tierschutzgruppe „Cruelty Free Europe“: Keine Maus, keine Ratte, kein einziges Tier in Europa soll künftig mehr für die Entwicklung von Kosmetikprodukten im Labor leiden oder gar sterben müssen.

Das wäre eigentlich in Europa schon seit mehr als zehn Jahren verboten. Doch es gibt unzählige Ausnahmen und Schlupflöcher, noch immer fristen Millionen Tiere in Versuchslaboren ein qualvolles Dasein.

Und so griff „Cruelty Free Europe“ zu einem Instrument, mit dem man hoffte, in Europa einen Paukenschlag zu setzen: Die Organisation startete eine europäische Bürgerinitiative.

Das Ziel – über eine Million Unterschriften von EU-Bürgern aus mindestens sieben EU-Staaten – wurde erreicht. Damit musste sich nun gestern in Brüssel die EU-Kommission und auch das EU-Parlament in einer öffentlichen Anhörung mit den Forderungen der Tierschützer beschäftigen.Und hier endet sie auch schon, die Geschichte der allermeisten Europäischen Bürgerinitiativen, die es überhaupt so weit geschafft haben.