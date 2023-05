G7 - Ein Gipfel wie noch nie

Die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten verdeutlichte einmal mehr, dass es kein G7-Treffen wie sonst war, sondern ein Gipfel in Kriegszeiten.

Hier die wesentlichen Ereignisse: Warnung vor einem Atomkrieg

Mit einer starken Geste gedachten die Staats- und Regierungschefs in Hiroshima gemeinsam der mehr als 300 000 Kriegsopfer des ersten Atombombenabwurfs in der Menschheitsgeschichte am 6. August 1945. US-Präsident Joe Biden entschuldigte sich aber nicht für den Angriff der USA. Erstmals verpflichteten sich die G7-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung der atomaren Abrüstung. Die Warnung der G7 vor einer neuen Atomkatastrophe richtet sich gegen Russlands Präsident Wladimir Putin, der im Ukraine-Krieg mit seinen Atomwaffen droht.

