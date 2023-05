Zu spät für die Offensive – Was Kampfjets der Ukraine trotzdem bringen

➤ Wie Russland zwei Jets und zwei Helikopter binnen Stunden verlor

Eine bemerkenswerte Kehrtwende von Biden, wie es sie in diesem Krieg, gerade in Bezug auf Waffenlieferungen, bereits mehrfach gegeben hat. Ob es sich nun um Panzer, weitreichende Artillerie oder Kampfjets handelte, immer hatte der US-Präsident anfangs abgewunken, um wenig später doch das Go für die jeweiligen Waffen zu geben.

Die Entschlossenheit, der Ukraine zu helfen hatte sich zuletzt immer gegen die Bedenken durchgesetzt, Russland könnte das als weitere Provokation und direkte Einmischung in den Krieg betrachten und entsprechen reagieren, etwa mit Nuklearwaffen. Auch diesmal kam die prompt eine Drohung aus Moskau. Der Westen gehe mit dieser Entscheidung ein „kolossales Risiko“ ein.

Um westliche Kampfjets hatte sich die Ukraine quasi seit Kriegsbeginn bemüht. Doch erst zuletzt hatten sich Großbritannien und die Niederlande an die Spitze einer „Kampfjet-Koalition“ gestellt. Der britische Premier Rishi Sunak, der noch vor Monaten nichts von Kampfjets für die Ukraine hören wollte, war offensichtlich der Motor hinter der jetzt getroffenen Entscheidung. Deshalb bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij ausdrücklich bei Sunak, der ihn bei seinem Eintreffen auf dem G-7-Gipfel als erster mit einer Umarmung begrüßte.