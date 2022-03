Satirepartei spottete in Ungarns Staatsfernsehen über Orbáns Wahlkampf

Den Satz beendet er aber nicht, weil plötzlich sein Telefon klingelt. Seine Frau – "Schatzi" – dürfte am Telefon sein.

Tóth erzählt ihr von seinem Fernsehauftritt: "Es sind ganz viele Leute hier, wie Russen in der Ukraine." Auf die vermeintliche Frage, was sie denn zu essen einkaufen solle, antwortet er in Anspielung auf die von Orbán während des Wahlkampfs durchgesetzten Preisdeckelungen von Weizen, Hühnerfleisch und Milch: "Kauf etwas Billiges, wie Hühnerbrust oder Speiseöl. Das Auto kannst du auch volltanken, aber wenn du kein Benzin mehr bekommst, sag das niemandem, das dürfen wir nicht", erinnert er seine Frau. Angeblich herrscht seit der Preisdeckelung von Öl eine Benzinknappheit im Land; der Bevölkerung wurde aber verboten, darüber zu sprechen.