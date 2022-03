Orbán bettelt um Freigabe der EU-Corona-Hilfen

Ungarn scheint das Geld auszugehen: Ministerpräsident Viktor Orbán hat die EU-Kommission aufgefordert, die für Ungarn vorgesehenen, aber blockierten Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds freizugeben. Dafür hat er einen persönlichen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschrieben.

Ungarn brauche das Geld für Verteidigung, Grenzschutz und humanitäre Krisenbewältigung, schreibt Orbán in dem am Freitag abgeschickten und am Dienstag veröffentlichten Brief. Der ungarischen Justizministerin zufolge soll Ungarn bereits über 500.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind es knapp über 270.000. Viel mehr betroffen seien Polen, Rumänien und Moldau; alleine Polen erreiche bald die Zwei-Millionen-Grenze.