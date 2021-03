Freund in blutigen Zeiten: Russland stützt Myanmars Militär

Die Freundschaft ist zwar nicht neu, aber dennoch gerade jetzt intensiviert worden. Russland ist der zweitwichtigste Waffenlieferant des Landes nach China, zudem auch in der Ausbildung federführend: „Die Streitkräfte Myanmars haben besonderen Zugang zu den russischen Akademien“, sagt Gerhard Mangott zum KURIER.

Für den Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck sind die Bemühungen Moskaus wohl kalkuliert: „Russland ist opportunistisch in der Außenpolitik. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, ergreift man diese einfach“, betont der Russland-Experte. Der Kreml möchte im asiatischen Raum nicht ausschließlich von China abhängig sein, „deshalb gilt es, die Beziehungen zu anderen Staaten in der Region fein auszubalancieren, gleichzeitig aber China nicht damit zu verstimmen“.