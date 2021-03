Freundin der gefangenen Dubai-Prinzessin: "Latifa ist nicht vergessen"

Latifa al-Maktum ist eines von bis zu 30 Kindern von Mohammed bin Rashid al-Maktum, Emir von Dubai und Premier der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Im Jahr 2000, als Latifa 14 Jahre alt ist, flieht ihre Schwester Shamsa während eines Großbritannien-Urlaubs. Die 18-Jährige wird aufgespürt, auf offener Straße in ein Auto gezerrt und per Privatjet nach Dubai geflogen, wo sie seither in Gefangenschaft lebt. Mehrere britische Ermittlungen zur Entführung verlaufen im Sand. Der Emir hat enge Beziehungen zu Großbritannien, er ist dort einer der größten Landbesitzer.

Mit 16 versucht Latifa zum ersten Mal zu fliehen. Sie wird gefasst, verbringt dreieinhalb Jahre im Gefängnis, wird physisch und psychisch gefoltert – aber nicht gebrochen. Im Februar 2018 startet die Prinzessin einen neuen Fluchtversuch. Mit ihrer Fitnesstrainerin und besten Freundin Tiina Jauhiainen flieht sie zunächst per Auto in den Oman und dann per Boot Richtung Indien.

Nach acht Tagen wird ihr Boot in internationalen Gewässern von einem indischen Militärkommando (der Emir ist enger Verbündeter des Landes) und einem Kommando der VAE gestürmt. Latifa wird betäubt, nach Dubai verschleppt und in einem Haus eingesperrt.

Das Herrscherhaus lässt wiederholt mitteilen, dass Latifa – wie angeblich auch Shamsa – psychisch krank sei und nur zum eigenen Schutz festgehalten werde.

2019 flieht auch Haya bint al-Hussein, eine Ehefrau des Emirs. Sie setzt sich mit ihren beiden Kindern nach London ab und gewinnt dort einen Sorgerechtsstreit mit dem Emir. Während des Verfahrens stellt das britische Höchstgericht fest, dass der Emir für die Entführungen von Shamsa und Latifa verantwortlich ist.