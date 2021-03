Verschleppt und eingesperrt: Das Schicksal arabischer Prinzessinnen

Nach einigen Tagen enterte ein Einsatzkommando des Vaters das Boot, betäubte die junge Frau und brachte sie nach Dubai zurück.

Dort wird sie seither in einer Villa nahe des bekannten Hochhauses Burj Khalifa festgehalten. Mittels eingeschmuggeltem Handy hielt Latifa einige Zeit Kontakt mit Jauhiainen und anderen Unterstützern.

"Nie wieder frei"

Da dieser Kontakt vor einem halben Jahr abbrach, entschieden die Freunde jüngst, die Videonachrichten der Prinzessin zu veröffentlichen, um Druck auf Scheich Mohammed aufzubauen. In den Aufnahmen berichtet die sichtlich gezeichnete Latifa, wie sie rund um die Uhr von sieben Polizisten bewacht werde. Der einzige Ort im Haus, an den sie sich zurückziehen könne, sei das Badezimmer, wo auch die Aufnahmen entstanden. Man habe ihr gesagt, so Latifa, sie werde nie wieder freikommen.