Ein unangenehmes Störfeuer für das Königreich, das sich nach außen hin als real gewordenes Disneyland verkaufen möchte. Luxusboutiquen, aufwendige Wasserparks, teure Restaurants und Steuerfreiheit sollen ausländische Gäste locken – und das mit Erfolg. Hunderte Social Media-Sternchen wohnen mittlerweile in Dubai, werden von der Regierung dafür bezahlt, die Feuerwerke am orientalischen Nachthimmel in der virtuellen Welt zu verbreiten.

Ein Feuerwerk wollte bin Zayid auch außenpolitisch zünden; er unterstützte etwa den libyschen General Khalifa Haftar in dessen Kampf gegen die sogenannte „Einheitsregierung“ in Tripolis. Mit bescheidenem Erfolg. Die Belagerung der libyschen Hauptstadt schlug trotz Drohnen und Kampfjets der VAE fehl.