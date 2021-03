Unruhe in Myanmar kann China nicht brauchen

Allein am Sonntag waren nach Angaben von Ärzten und Bürgerrechtlern mindestens 50 Menschen getötet worden, die meisten davon in einem Vorort der Metropole Yangon. Das Nachrichtenportal Myanmar Now berichtete unter Berufung auf drei Spitäler von 59 Toten und 129 Verletzten allein in Yangon (ehemals Rangun). Hier verhängte das Militär in zwei Stadtteilen nach Brandanschlägen auf Fabriken, die von Chinesen betrieben werden, das Kriegsrecht.