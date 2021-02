Putsch in Myanmar: "Ein Land im Krieg mit sich selbst"

Jeder vierte Parlamentarier in Uniform, Generäle an der Spitze von Ministerien, Eisenbahnen und Kraftwerke in der Hand des Militärs: Von der Macht im Staat hatte sich die Armee in Myanmar ohnehin nie allzu weit entfernt. Jetzt aber haben die Generäle im Handstreich wieder den Staat übernommen.

Truppenaufmarsch in der Hauptstadt

In den Morgenstunden des Montag marschierten Einheiten des Militärs in der Hauptstadt Naypyitaw und in Yangon, der größten Stadt des Landes, auf, Regierungsgebäude wurden unter Kontrolle gebracht, das Internet gekappt. Die wichtigsten Politiker des Landes wurden verhaftet, darunter Staatspräsident Win Myint und die de-Facto-Regierungschefin, Aung San Suu Kyi.