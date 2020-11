Ex-Frau als Porno-Queen? Thailands König lässt Sex-Seiten sperren

Thais lieben offenbar Sexfilme im Internet. Allen voran das Portal „Pornhub“. Dort zählten sie 2019 zu den Top-20-Usern weltweit. Doch damit ist nun Schluss. Auf Anordnung des schillernden und umstrittenen Königs Maha Vajiralongkorn, genannt Rama X., wurde die Plattform in Thailand blockiert – und dazu 190 andere einschlägige Schmuddelseiten. Offiziell zeigt sich der Monarch, 68, der 2016 gekrönt wurde, um die moralische Gesinnung seiner Untertanen besorgt, heißt es. Allerdings dürfte der wahre Grund der Maßnahme ein ganz anderer sein.

Bizarre Szene

Laut der deutschen "Bildzeitung" macht der umtriebige Royal deswegen gegen die Porno-Portale mobil, weil eindeutige Videos von ihm selbst und seiner Ex-Frau Srirasmi im Internet aufgetaucht sind. Ein Film soll das Paar zeigen, wie es den 30. Geburtstag der damaligen Prinzessin am 9. Dezember 2001 feierte: In einer bizarren Szene soll sie dabei fast nackt über den Boden gekrochen sein und mit ihrem Pudel Foo-Foo die Geburtstagstorte gegessen haben. Srirasmi war zwischen 2001 und 2014 mit Vajiralongkorn verheiratet gewesen – ehe sie verstoßen wurde. Heute steht sie in einem Kloster unter Hausarrest.